12:29
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Власть

Душите народ. Депутат против кредита на ремонт кольцевой дороги на Иссык-Куле

Депутат Шайлообек Атазов на заседании парламента выступил против проекта закона «О ратификации кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Фондом международного развития ОПЕК по проекту реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги на участке Корумду — Балбай».

Отмечается, что договор подписан 15 марта 2021 года.

По словам Шайлообека Атазова, предоставляемый кредит невыгоден Кыргызстану и поддерживать инициативу он не намерен.

«Что потеряет Кыргызстан если откажется от этого соглашения и не будет брать кредит? Возможно ли сейчас расторгнуть договор или уже назад пути нет? Я вижу, что кредит предоставляется под 2,5 процента. Это огромная сумма. Кто будет выплачивать его в дальнейшем? 50 процентов внешнего долга было получено на строительство дорог. Сколько можно брать кредиты? Неужели нельзя самостоятельно построить дороги. Вы душите народ своими кредитами. Президент говорит, что дорогу начали строить на деньги, поступающие от «Кумтора». Вы идете против политики президента», — заявил депутат Шайлообек Атазов.

Заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР Нурланбек Кайынбаев ответил, что из четырех доноров только у одного процент составляет 2,5 процента, у остальных — по 1,5 процента.

«Это льготный кредит, очень важно. 90 процентов внутренних перевозок производится дорожными путями. Кредит выплатим из бюджета. Если построим дорогу, улучшим инфраструктуру, будет развиваться туризм и приносить прибыль. Поэтому просим поддержать соглашение», — сказал замминистра Нурланбек Кайынбаев.

«Вы уверены, что ваша дорога принесет в перспективе пользу? Мы сейчас не можем найти того, кто украл миллионы долларов при строительстве альтернативной дороги север — юг. Вы тоже хотите также заняться воровством. 2,5 процента — это огромная сумма. Мы против этого соглашения, не знаю, как вы продвинете его на комитетах», — заключил депутат Шайлообек Атазов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202380/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
$128 миллионов на кольцевую дорогу Корумду — Балбай. Как потратят деньги
Рост аварий. Депутат просит кабмин проверить лицензии частных автошкол
Автодорогу Бишкек — Кара-Балта планируют завершить к ноябрю 2022 года
23 километра дорог и ямочный ремонт. Минтранс отчитался за полгода работы
Строительство дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Коромду не финансируется
Строители дороги Балыкчи — Корумду уже больше года не могут получить зарплату
Депутат предлагает назначить срок для судебных разбирательств
Кодексы ценой 33 миллиона евро. Депутат интересуется, куда делись деньги
Депутат предложил Совет по делам инвалидов отдать в ведение президента
Депутат Самат Ибраев о своем сыне: В семье не бывает без недостатков
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Фото дня. Садыр Жапаров и&nbsp;Камчыбек Ташиев отдыхают у&nbsp;реки Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки
Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из&nbsp;политики Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из политики
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
28 июля, среда
12:28
Партии, зарегистрированные всего за полгода до выборов, смогут баллотироваться Партии, зарегистрированные всего за полгода до выборов,...
12:22
$128 миллионов на кольцевую дорогу Корумду — Балбай. Как потратят деньги
12:14
Душите народ. Депутат против кредита на ремонт кольцевой дороги на Иссык-Куле
12:03
По факту гибели отдыхающего в «Золотых песках» начато досудебное производство
12:00
136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева