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Власть

Мэрия Бишкека планирует взять заем в $33 миллиона на покупку автобусов

Мэрия планирует взять заем у Европейского банка реконструкции и развития на покупку автобусов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов.

По его словам, общая сумма займа составляет $33 миллиона, из них $25 миллионов — кредит, $8 миллионов — грант.

«Кредит рассчитан на 12 лет, льготный период — три года. Закупим 250-300 автобусов европейского стандарта у лучших производителей. Стоимость одного автобуса — предварительно 130 тысяч евро. Хотим купить длинные 12-метровые автобусы на газе», — сказал вице-мэр.

По данным Максата Сазыкулова, на балансе МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» 476 автобусов, из них только 110 выходит на линии. 180 автобусов готовятся к списанию, 156 находятся в длительном ремонте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202235/
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