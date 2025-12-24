19:49
«Кыргыз темир жолу» купило 30 единиц спецтехники: обновление парка продолжается

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» обновило технический парк, приобретя 30 единиц новой спецтехники и служебных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Генеральный директор компании Азамат Сакиев передал ключи от новой техники филиалам. В перечень закупок вошли 5 служебных авто Chevrolet Tracker и 25 единиц специализированной техники — экскаваторы, мини-экскаваторы, автокраны и тяжелые машины для ремонтных и инфраструктурных работ.

Отмечается, что 19 единиц техники произведены отечественными предприятиями, еще 11 импортированы из Китая. Цель обновления парка — усиление технических возможностей компании и повышение эффективности работ на железной дороге.

Новую технику задействуют при обслуживании инфраструктуры, выполнении ремонтно-восстановительных операций и обеспечении ежедневных производственных задач. В «Кыргыз темир жолу» подчеркивают, что модернизация материально-технической базы продолжится для устойчивого развития железнодорожной отрасли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355897/
