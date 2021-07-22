Конституция на ура! В ЖК не перестают удивляться, что лишены многих полномочий

Депутаты не могут понять, почему президент вносит на рассмотрение Жогорку Кенеша состав кабинета министров. Об этом сегодня на заседании парламента заявили несколько нардепов.

Сайдулла Нышанов отметил, что статьей 6 законопроекта «О кабинете министров» регламентировано: в случае, если Жогорку Кенеш в установленные сроки не примет решение по внесенным кандидатурам, то они считаются согласованными.

«Это опасная норма. Она может привести к плохим последствиям для народа. Парламент нужен для баланса между ветвями власти», — сказал он.

Абдывахап Нурбаев добавил, что в этой норме нет логики. «Если президент в любом случае утверждает состав кабмина, то зачем тогда вносить законопроект в парламент? Почему президент согласует с депутатами состав, а структуру кабмина утверждает лично?» — спросил нардеп.

Министр юстиции Асель Чынбаева пояснила, что проект закона предложен в первом чтении и депутаты могут внести свои изменения.

«Это не окончательная версия, мы можем вместе доработать. Что касается структуры кабинета министров, то она прописана в Конституции. Менять Основной закон мы не можем», — сказала чиновница.

Напомним, сейчас в Кыргызстане проходит процесс приведения нормативно-правовых актов в соответствие с новой Конституцией, вступившей в силу 5 мая 2021 года. Согласно Основному закону, в КР президентская форма правления. Депутатский корпус шестого созыва весьма легко отказался от парламентской формы правления, почти единогласно поддержав инициативы «Белого дома».