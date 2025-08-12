Кабмин обновил перечень нормативных полномочий, передаваемых госорганам

В целях повышения качества нормотворческой деятельности и актуализации переданных кабинетом министров полномочий внесены изменения в постановление № 115 от 3 марта 2023 года.

Документ корректирует список нормативных полномочий, которые кабмин передал государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления. В частности, уточнены функции МВД по утверждению порядка проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также полномочия Министерства транспорта и коммуникаций в сфере нормативного регулирования дорожного, железнодорожного и водного транспорта.

Министерство юстиции теперь уполномочено утверждать широкий спектр документов — от правил работы нотариусов и порядка ведения нотариальных архивов до методик общественного обсуждения проектов нормативных актов и организации пробационных центров.

Кроме того, Министерство труда, социальной защиты и миграции, а также Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики получили обновленные полномочия по утверждению методических указаний и уставов профильных учреждений.

Важные изменения коснулись и Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которому переданы нормы и инструкции по управлению пастбищами, земельными ресурсами, водоемами, рыбным хозяйством, карантинным фитосанитарным мерам и другим вопросам.

Данная корректировка направлена на упорядочение распределения нормотворческих полномочий, повышение их прозрачности и эффективности, что способствует улучшению государственного управления и взаимодействию между центральными и местными органами власти.