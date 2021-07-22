09:55
USD 84.70
EUR 99.77
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о встрече депутатов с президентом

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале рассказал о встрече коллег с президентом Садыром Жапаровым.

По его словам, это был обмен мнениями. Речь шла, в частности, и о выборном законодательстве. Нардепы озвучили главе государства свои предложения.

Дастан Бекешев рассказал Садыру Жапарову как, по его мнению, можно искоренить подкуп голосов.

Он считает, что за сообщения о подкупе в МВД или ЦИК нужно поощрять финансово и после завершения расследования и привлечения к ответственности виновных половину штрафа, которым их накажут, передать тому человеку, который сигнализировал о нарушении. Дастан Бекешев считает, что тогда появится заинтересованность сдавать тех, кто занимается подкупом избирателей. Он предлагает в качестве вознаграждения выплачивать 10 тысяч сомов.

«Тогда будет интересно и появится честная борьба. Президент заинтересовался моим предложением и даже записал его. Но, я думаю, мы не успеем принять, потому что нужно вносить поправки в кодексы. Накануне комитет по правопорядку одобрил во втором и третьем чтениях Уголовный кодекс и Кодекс о нарушениях против порядка управления. Поэтому внести поправки мы уже вряд ли успеем. Но сегодня будем обсуждать закон о государственной службе, и я хочу предложить, чтобы тем кандидатам и агитаторам, кто подкупал голоса, запретили поступать на муниципальную и государственную службу», — сказал Дастан Бекешев.

Депутат отметил, что пока не искореним подкуп, нельзя говорить о честных выборах. Повторные выборы депутатов местных кенешей, прошедшие 11 июля, по мнению Дастана Бекешева, тоже были нечестными.

Кроме того, нардеп признался, что ему жаль некоторых своих коллег, которые пели оды Садыру Жапарову вчера на встрече.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201738/
просмотров: 1050
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча Садыра Жапарова с депутатами. Версия пресс-службы президента
Депутаты встретились с Садыром Жапаровым. О чем говорили
Президент Садыр Жапаров встретится с депутатами Жогорку Кенеша
Итоги повторных выборов. ЦИК заслушает милицию по фактам подкупа в Бишкеке и Оше
Итоги выборов. Жалобу социал-демократов на три партии Бишкекская ТИК отклонила
Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет
Выборы-2021. Работникам МТУ запрещается агитировать
Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 31 октября. Так гласит закон
Итоги повторных выборов. Уроки остались невыученными
Кандидата-одномандатника может выдвигать как партия, так и собрание избирателей
Популярные новости
Я&nbsp;обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в&nbsp;родном селе мечеть Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть
Таджикистан вернул этнических кыргызов в&nbsp;Афганистан. Комментарий МИД&nbsp;КР Таджикистан вернул этнических кыргызов в Афганистан. Комментарий МИД КР
Ангелу Меркель с&nbsp;днем рождения поздравил Атамбаев, а&nbsp;Садыр Жапаров&nbsp;&mdash; нет Ангелу Меркель с днем рождения поздравил Атамбаев, а Садыр Жапаров — нет
Кош келиниздер! Садыр Жапаров зовет всех отдыхать на&nbsp;Иссык-Куле Кош келиниздер! Садыр Жапаров зовет всех отдыхать на Иссык-Куле
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
22 июля, четверг
09:48
Для зараженных COVID-19 свободны 517 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 517 коек в медучрежден...
09:47
COVID-19. В каких поликлиниках Бишкека можно получить вакцину AstraZeneca
09:36
Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о встрече депутатов с президентом
09:19
Пять человек погибли в ДТП в Иссык-Кульской области. Кто виноват, выясняют
09:19
Зеленый альянс просит прекратить контрабанду уникальных растений