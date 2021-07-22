Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о встрече депутатов с президентом

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале рассказал о встрече коллег с президентом Садыром Жапаровым.

По его словам, это был обмен мнениями. Речь шла, в частности, и о выборном законодательстве. Нардепы озвучили главе государства свои предложения.

Дастан Бекешев рассказал Садыру Жапарову как, по его мнению, можно искоренить подкуп голосов.

Он считает, что за сообщения о подкупе в МВД или ЦИК нужно поощрять финансово и после завершения расследования и привлечения к ответственности виновных половину штрафа, которым их накажут, передать тому человеку, который сигнализировал о нарушении. Дастан Бекешев считает, что тогда появится заинтересованность сдавать тех, кто занимается подкупом избирателей. Он предлагает в качестве вознаграждения выплачивать 10 тысяч сомов.

«Тогда будет интересно и появится честная борьба. Президент заинтересовался моим предложением и даже записал его. Но, я думаю, мы не успеем принять, потому что нужно вносить поправки в кодексы. Накануне комитет по правопорядку одобрил во втором и третьем чтениях Уголовный кодекс и Кодекс о нарушениях против порядка управления. Поэтому внести поправки мы уже вряд ли успеем. Но сегодня будем обсуждать закон о государственной службе, и я хочу предложить, чтобы тем кандидатам и агитаторам, кто подкупал голоса, запретили поступать на муниципальную и государственную службу», — сказал Дастан Бекешев.

Депутат отметил, что пока не искореним подкуп, нельзя говорить о честных выборах. Повторные выборы депутатов местных кенешей, прошедшие 11 июля, по мнению Дастана Бекешева, тоже были нечестными.

Кроме того, нардеп признался, что ему жаль некоторых своих коллег, которые пели оды Садыру Жапарову вчера на встрече.