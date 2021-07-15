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Власть

Депутат парламента предлагает ввести энергетический аудит. Для снижения потерь

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает внести в Закон «Об энергосбережении» ряд изменений.

По его словам, необходимо ввести понятие «энергетическое обследование» (энергетический аудит).

Нардеп отметил, что речь о систематическом сборе и обработке информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверных данных о его объеме. По итогам проверки составляется отчет и выдается сертификат.

Экмат Байбакпаев заметил, что энергетические обследования проводят либо аудиторские организации, либо независимые сертифицированные специалисты, получившие разрешение.

Проверку зданий и объектов на предмет энергосбережения, относящихся к категории военно-стратегических, фискально-надзорных и особо охраняемых, проводят инспекторы специальной квалификации.

Общественные и административные здания общей полезной площадью свыше 6 тысяч квадратных метров, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, обязаны проводить энергетическое обследование один раз в пять лет.

На основании результатов энергетического обследования принимаются обязательные меры по снижению потребления энергии на 10 процентов до достижения объектами уровня минимальных требований энергоэффективности.

Проект документа вынесен на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201128/
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