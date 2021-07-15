Депутат парламента предлагает ввести энергетический аудит. Для снижения потерь

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает внести в Закон «Об энергосбережении» ряд изменений.

По его словам, необходимо ввести понятие «энергетическое обследование» (энергетический аудит).

Нардеп отметил, что речь о систематическом сборе и обработке информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверных данных о его объеме. По итогам проверки составляется отчет и выдается сертификат.

Экмат Байбакпаев заметил, что энергетические обследования проводят либо аудиторские организации, либо независимые сертифицированные специалисты, получившие разрешение.

Проверку зданий и объектов на предмет энергосбережения, относящихся к категории военно-стратегических, фискально-надзорных и особо охраняемых, проводят инспекторы специальной квалификации.

Общественные и административные здания общей полезной площадью свыше 6 тысяч квадратных метров, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, обязаны проводить энергетическое обследование один раз в пять лет.

На основании результатов энергетического обследования принимаются обязательные меры по снижению потребления энергии на 10 процентов до достижения объектами уровня минимальных требований энергоэффективности.

Проект документа вынесен на общественное обсуждение.