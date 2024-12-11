На работу газовых заправок в Узбекистане вводятся временные ограничения

Министерство энергетики Узбекистана рассказало о принимаемых мерах для обеспечения населения бесперебойным энергоснабжением в условиях резкого похолодания. Об этом сообщает Газета.uz.

По данным ведомства, в последние дни из-за вторжения холодных воздушных масс на территорию страны значительно возрос спрос на энергоресурсы. Ежедневное потребление природного газа увеличилось на 20 процентов по сравнению с прошлой неделей, а электроэнергии — на 15 процентов.

Минэнерго сообщило о создании более 1 тысячи 600 круглосуточных бригад для устранения возможных неисправностей в холодные дни. Эти бригады обеспечены необходимым транспортом и резервным оборудованием:

электроснабжающие компании получили 877 единиц автотранспорта и 450 единиц специализированной техники;

газоснабжающие компании — 220 единиц автотранспорта, 259 единиц специализированной техники и 567 сварочных аппаратов.

Объекты, обеспечивающие энергоснабжение населения и социальных объектов, переведены на 24-часовой режим работы. Установлен постоянный контроль за выполнением работ. Время устранения аварийных ситуаций сокращено с 3−3,5 до 1−1,5 часа по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении.

«В отличие от прошлых лет, когда вводились обязательные ограничения из-за нехватки мощностей, в этом году благодаря запуску новых мощностей предотвращено введение ограничений», — отмечает министерство.

Резкое увеличение спроса на природный газ привело к снижению давления в газопроводах, несмотря на работу газотранспортной системы на максимальной мощности, включая максимальный суточный отбор газа из подземных хранилищ и подачу в сеть, говорится в сообщении.

Минэнерго назвало приоритетной задачей обеспечение газом жилых домов и социальных объектов (медицинских учреждений, школ, дошкольных образовательных учреждений, вузов и других). Поэтому совместно с хокимиятами разработаны графики, в соответствии с которыми в некоторых регионах с высоким потреблением планируется введение временных ограничений на работу газовых заправок.

Отмечается, что хокимияты власти будут своевременно информировать население об этих ограничениях через официальные страницы.

Для вопросов, связанных с электроснабжением, рекомендуется обращаться по короткому номеру 1154 или в Telegram через @HET_admin. Для вопросов по газоснабжению доступны номера 1104 и 104, а также Telegram-бот @hududgaz_murojaat_bot.

Министерство попросило потребителей «правильно отнестись к принимаемым первоочередным мерам» и призвало их:

обращаться с электрическими приборами и отопительными устройствами с особой осторожностью;

максимально эффективно и экономно использовать ресурсы;

не использовать нестандартные и энергозатратные устройства;

отключать приборы от сети, если они не используются;

строго соблюдать рекомендации по предотвращению отравления угарным газом.

В осенне-зимний сезон потребителям Узбекистана планируется поставить 21 миллиард кубометров газа, говорилось на совещании у президента РуЗ 15 ноября. Разработан план действий при резком похолодании и меры для бесперебойного энергоснабжения соцучреждений. В регионах поручено реализовать возможности по экономии газа.

Ранее министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщал, что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону разработаны базовый и пессимистичный сценарии. В критические моменты, при температуре от −20 градусов, будут ограничены поставки газа для крупных потребителей и заправок, увеличено использования мазута, ограничены поставки энергоресурсов крупным предприятиям и другое.

До сих пор эти сценарии не были представлены общественности.