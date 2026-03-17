В Кыргызстане упростили подключение к электросетям для бизнеса

Кабинет министров внес изменения в правила пользования электрической энергией, действующие с 2012 года.
Поправки направлены на поддержку малого и среднего бизнеса и сокращение бюрократических процедур при подключении к электросетям.
Согласно новым нормам, ввод электрических установок в эксплуатацию теперь разграничен по уровню напряжения.
Объекты с напряжением 1 тысяча ватт и выше по-прежнему будут принимать уполномоченные государственные органы. В то же время установки до 1 тысячи ватт смогут вводить в эксплуатацию сами лицензиаты — энергоснабжающие организации.
Соответствующие изменения внесены в ряд пунктов правил, включая порядок получения разрешений, проведения проверок и оформления документов.
В частности, при строительстве кабельных линий и подключении временных объектов заявители смогут взаимодействовать не только с госорганами, но и с лицензированными операторами, что должно ускорить процессы.
В кабмине отмечают, что нововведения направлены на упрощение процедур, снижение административной нагрузки и улучшение условий для предпринимателей.
Постановление вступит в силу через 10 дней.