Общество

В Кыргызстане упростили подключение к электросетям для бизнеса

Кабинет министров внес изменения в правила пользования электрической энергией, действующие с 2012 года.

Поправки направлены на поддержку малого и среднего бизнеса и сокращение бюрократических процедур при подключении к электросетям.

Согласно новым нормам, ввод электрических установок в эксплуатацию теперь разграничен по уровню напряжения. 

Объекты с напряжением 1 тысяча ватт и выше по-прежнему будут принимать уполномоченные государственные органы. В то же время установки до 1 тысячи ватт смогут вводить в эксплуатацию сами лицензиаты — энергоснабжающие организации.

Соответствующие изменения внесены в ряд пунктов правил, включая порядок получения разрешений, проведения проверок и оформления документов.

В частности, при строительстве кабельных линий и подключении временных объектов заявители смогут взаимодействовать не только с госорганами, но и с лицензированными операторами, что должно ускорить процессы.

В кабмине отмечают, что нововведения направлены на упрощение процедур, снижение административной нагрузки и улучшение условий для предпринимателей.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
