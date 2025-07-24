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Общество

В Кыргызстане зафиксирован рекорд по летнему потреблению электроэнергии

Фото из интернета

В республике зафиксирован рекорд по летнему потреблению электроэнергии. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Отмечается, что 22 июля суточное потребление электроэнергии в энергосистеме страны достигло 44 миллионов 124 тысяч киловатт в час.

Это наивысший показатель летнего потребления за всю историю наблюдений. Для сравнения, в прошлом году 22 июля суточное потребление составляло около 36 миллионов киловатт в час.

Основные причины роста потребления:

  • жаркие погодные условия, повышенное использование кондиционеров и охлаждающего оборудования;
  • ежегодное увеличение числа потребителей — в среднем на 30 тысяч новых абонентов;
  • ввод в эксплуатацию новых объектов, в том числе многоэтажных жилых домов и промышленных объектов.

В ОАО «НЭСК» отметили, что энергосистема КР продолжает работать в штатном режиме. Принимаются меры по обеспечению надежности электроснабжения в условиях высоких нагрузок. В компании обращаются к абонентам с просьбой быть внимательными в вопросах энергопотребления.

«Своевременное отключение неиспользуемых бытовых приборов и бережное отношение к электроэнергии — это вклад каждого в стабильную и бесперебойную работу энергосистемы», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337361/
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