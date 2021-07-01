Потреблять электричество нужно разумно. В «Северэлектро» ответили читателю 24.kg

Для рационального использования водно-энергетических ресурсов, а также соблюдения лимитов потребления электроэнергии ОАО «Северэлектро» проводит мероприятия по энергосбережению. Об этом 24.kg сообщили в компании.

По ее данным, совместно с органами местного самоуправления распредкомпания ведет информационно-разъяснительную работу среди населения по разумному и бережному использованию электроэнергии, а также предпринимает меры по экономному использованию уличного освещения, освещения фасадов зданий торговых объектов, кафе и так далее.

Отмечается, все мероприятия по энергосбережению проводятся для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что жителей Октябрьского района Бишкека просят экономить электроэнергию.