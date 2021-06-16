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Общество

Энергосистема Кыргызстана открыта для инвесторов. Подножек ставить не будут

Энергосистема Кыргызстана открыта для инвесторов. Об этом во время пресс-тура на Токтогульском водохранилище сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

По его словам, никаких подножек иностранным вкладчикам ставить не будут.

«Мы только рады с ними работать. Потому что весь мир развивается с помощью инвесторов. Поэтому нужно идти в ногу со временем. Есть некоторые законодательные нюансы, которые на сегодня президент Садыр Жапаров открыто озвучивает. Если есть какие-либо идеи что-то изменить, дополнить, я готов помочь в любой отрасли, вплоть до изменения законов», — подчеркнул Доскул Бекмурзаев.

Чиновник также считает, что перед тем как показать объекты инвесторам, нужно проработать логистику, ремонт, изыскательные работы.

«Любому инвестору нужно показать, что мы можем, какая площадка у нас есть. Если скажем инвестору, у нас есть такая-то река, на ней нужно возвести ГЭС, он не придет. По Камбарате-1 есть готовое ТЭО. Работы ведутся», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197856/
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