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Общество

Отопительный сезон. На 53 подстанциях в Чуйской области провели капремонт

На всех 53 подстанциях Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей (ЧуПВЭС) провели капитальный ремонт. Об этом сообщил директор предприятия Таалайбек Ибраев.

Сегодня в честь 85-летия энергосистемы республики на высоковольтной подстанции «Ала-Арча» имени Ильяса Давыдова прошла встреча ветеранов отрасли и ЧуПВЭС.

«В Бишкеке на 2019-2020 годы поднята нагрузка, на подстанциях «Молодогвардейская», «Орто-Алыш» заменены трансформаторы с 25 мВт на 40 мВт. Разработан проект по замене воздушных изоляторов на линиях. В этом году заменили около 25 тысяч. За два года аварийность на них сокращена до 40 процентов», — отчитался Таалайбек Ибраев о подготовке к отопительному сезону.

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По его словам, проведена колоссальная работа по проверке надежности и быстрому реагированию при аварийных ситуациях. Поэтому в случае возникновения внештатных ситуаций максимум за 2-3 часа сотрудники ПВЭС восстановят снабжение электроэнергией.

Ветераны энергетики Кыргызстана, в частности, председатель совета ветеранов энергетики Болотбек Иманалиев заявил, что в стране самая дешевая электроэнергия во всем мире. Главная проблема энергосистемы в КР, по его мнению, — недостаточное финансирование.

«Я бы все инвестиции направил на развитие гидростанций. Без электроэнергии любая производственная отрасль не будет работать», — подчеркнул Болотбек Иманалиев.

Он добавил, что в государстве большая возможность производства электроэнергии из природных возобновляемых ресурсов, а именно из энергии солнца и ветра.

ЧуПВЭС обслуживает и проводит ремонтно-эксплуатационные работы на подстанциях в Иссык-Атинском, Аламединском, Сокулукском, Московском, Жайылском, Панфиловском, Чуйском и Кеминском районах, а также в Бишкеке. На балансе предприятия находится 53 подстанции с установленной трансформаторной мощностью 4 187,4 МВА.
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