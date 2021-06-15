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Общество

Бесплатные консультации. Турбизнес Кыргызстана учат внедрять зеленые технологии

В Кыргызстане заработали 10 консультационных центров для работников турбизнеса. Об этом сообщили представители проекта по продвижению энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли страны.

По их данным, уже начали бесплатно консультировать и давать рекомендации по внедрению зеленых технологий владельцам малых и средних предприятий HoReCa (кафе, рестораны, гостиницы, гостевые дома, хостелы) в регионах.

В рамках проекта центры открыли в Бишкеке, Караколе, Чолпон-Ате, Таласе, Баткене, Джалал-Абаде, Нарыне, Оше, а также селах Боконбаево и Ала-Бука.

Задача консультантов — продвигать вопросы устойчивого потребления и производства энерго- и ресурсоэффективности в секторе туризма Кыргызстана для взращивания местного потенциала по защите окружающей среды.

Другие подробности можно узнать на сайте проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197709/
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Бесплатные консультации. Турбизнес Кыргызстана учат внедрять зеленые технологии