Кабмин рассказал о мерах, принимаемых для ликвидации последствий селя в Аксы

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов поручил соответствующим государственным органам принять экстренные меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со сходом селевых потоков в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

Он отметил, что нужно привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в ликвидации последствий природной стихии.

Помимо этого, Улукбек Марипов поручил обеспечить реализацию необходимых санитарно-эпидемиологических мер в регионе, где произошла чрезвычайная ситуация. Со стороны государства будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавших граждан.

Специалисты и необходимая спецтехника Министерства чрезвычайных ситуаций уже находится на месте схода селевых потоков, работа по устранению последствий природного катаклизма ведется в полном объеме.

Напомним, что в Аксыйском районе селевым потоком унесло восемь граждан, шесть тел из которых найдены, также разрушены жилые дома, на отдельных участках размыто дорожное полотно, повреждены мосты и иные сооружения.

Председатель кабмина добавил, что также необходимо принять меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со сходом селевых потоков в Баткенском районе Баткенской области и Джумгальском районе Нарынской области. МЧС приказано перейти на усиленный режим несения службы и в случае необходимости привлечь дополнительные группировки спасателей, ликвидирующих последствия природных катаклизмов.

Отметим, что ранее президент поручил кабмину в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧС.