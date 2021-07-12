15:43
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть

Со свалки в Бишкекрекламу. Митинговавшего активиста перевели на новую должность

В МП «Бишкекский санитарный полигон» сменился директор. Об этом 24.kg сообщил его бывший руководитель Адиль Назаров.

«Меня вызвали и сказали, что я должен написать заявление об уходе по собственному желанию. Кажется, было давление сверху. Наверное, я не понравился людям сверху. Деньги были, у меня были планы улучшить предприятие. Я проработал на мусорном полигоне пять месяцев. Оказывается, нужна поддержка президента», — говорит Адиль Назаров.

По его словам, муниципальное предприятие «Бишкекский санитарный полигон» возглавил Талант Аспеков, который, по словам Назарова, был советником и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова.

Самого Адиля Назарова назначили заместителем директора МП «Бишкекреклама».

В пресс-службе мэрии столицы не комментируют кадровую перестановку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200799/
просмотров: 1290
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях
В Бишкеке на карантин закрыты шесть детских садов
Норма озеленения в Бишкеке сократилась в десять раз
Структуры мэрии столицы подключились к поливу, но воды не хватает
Мэрия просит фиксировать факты незаконного взимания оплаты за парковку
Аномальная жара. Мэрия Бишкека призывает горожан поливать зеленые насаждения
Мэрия Каинды задолжала за электричество больше 2 миллионов сомов
Мэрия Бишкека: Свалку подожгли неизвестные
Пожар на городской свалке Бишкека видно за десятки километров
Бишкекская свалка снова горит. Мэрия отчитывается о тушении
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
12 июля, понедельник
15:40
В августе в Кыргызстан прибудет вакцина AstraZeneca и еще одна партия Sinopharm В августе в Кыргызстан прибудет вакцина AstraZeneca и е...
15:38
В прививочных пунктах очереди. Кыргызстанцы охотно идут на вакцинацию
15:31
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
15:24
Живут в разных домах. В отношении мужчины, взявшего вторую жену, дело прекращено
15:15
Алымкадыр Бейшеналиев назвал условия для возврата школ к обычному режиму