Со свалки в Бишкекрекламу. Митинговавшего активиста перевели на новую должность

В МП «Бишкекский санитарный полигон» сменился директор. Об этом 24.kg сообщил его бывший руководитель Адиль Назаров.

«Меня вызвали и сказали, что я должен написать заявление об уходе по собственному желанию. Кажется, было давление сверху. Наверное, я не понравился людям сверху. Деньги были, у меня были планы улучшить предприятие. Я проработал на мусорном полигоне пять месяцев. Оказывается, нужна поддержка президента», — говорит Адиль Назаров.

По его словам, муниципальное предприятие «Бишкекский санитарный полигон» возглавил Талант Аспеков, который, по словам Назарова, был советником и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова.

Самого Адиля Назарова назначили заместителем директора МП «Бишкекреклама».

В пресс-службе мэрии столицы не комментируют кадровую перестановку.