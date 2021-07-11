Повторные выборы. В Бишкеке по-прежнему самая низкая явка избирателей

По данным на 16.00, в повторных выборах депутатов городских кенешей Бишкека, Оша и Токмака приняли участие 21,4 процента избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

Отмечается, всего проголосовали 132 тысячи 139 человек. При этом самая низкая явка по-прежнему в Бишкеке. На участки пришли только 71 тысяча 629 человек, или 16,79 процента избирателей. Во время выборов в апреле 2021 года явка на это время составляла 20,94 процента.

В Оше уже проголосовали 48 тысяч 977 человек, или 32,07 процента. В южной столице избиратели участвуют в выборах активнее всего. Явка здесь чуть ниже, чем была в апреле.

Токмак тоже отстает ненамного. Свой выбор сделали 11 тысяч 533 человека, что составляет 30,27 процента избирателей. Показатель почти на 5 процентов выше, чем во время выборов весной.

Напомним, что в повторных выборах депутатов в три городских кенеша участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.