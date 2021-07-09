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Власть

ГКНБ покушается на свободу слова и мнений. Комментарий Института Медиа Полиси

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев накануне заявил, что те, кто «обливает грязью президента» и других высокопоставленных чиновников, призывают к перевороту, берут на учет. В Институте Медиа Полиси считают, что это угрозы свободе слова и выражению мнений.

По словам правозащитников, в компетенцию такого госоргана, как ГКНБ, если исходить из открытого перечня полномочий, не входит работа по отслеживанию негативных высказываний в отношении президента.

«Честь и достоинство относятся к категории нематериальных неимущественных прав, которые представляют собой особые субъективные права личности, неразрывно связанные с ней, и из этого следует, что только гражданин самостоятельно может дать оценку, что его порочит, а что нет. Поэтому защита чести и достоинства любого человека, в том числе и президента, должна осуществляться в исковом производстве», — отмечают юристы.

Они считают, что, говоря о том, что «не нужно радикализировать общество» и «призывать к деструктивным силам, действиям», Камчыбек Ташиев, по всей видимости, имел в виду наличие уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, такой как насильственный захват власти; публичные призывы к насильственному захвату власти; возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни).

К сожалению, в законодательстве чересчур широкие рамки запретов и, соответственно, налицо проблемы в его правоприменении.

Из комментария Института Медиа Полиси

Юристы также обратили внимание и на то, что глава ГКНБ говорит — «один депутат постоянно угрожает, что за Орхана Инанды будет кто-то отвечать». Они отмечают, что есть понятие «депутатская привилегия», которая заключается в запрещении преследования депутата за выступления на заседании Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200413/
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