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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Похищение Орхана Инанды. Посол Турции прибыл в МИД Кыргызстана

Посол Турецкой Республики Ахмет Садык Доган прибыл в МИД Кыргызстана для дачи разъяснений по поводу похищения спецслужбами его страны гражданина КР Орхана Инанды.

Как сообщили 24.kg в МИД, с главой дипмиссии встретился глава внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев. Ранее стало известно, что Садыку Догану будет вручена нота.

Напомним, накануне турецкие СМИ сообщили, что Орхан Инанды схвачен и доставлен в Турцию.

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Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/200032/
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