Похищение Орхана Инанды. Посол Турции прибыл в МИД Кыргызстана

Посол Турецкой Республики Ахмет Садык Доган прибыл в МИД Кыргызстана для дачи разъяснений по поводу похищения спецслужбами его страны гражданина КР Орхана Инанды.
Как сообщили 24.kg в МИД, с главой дипмиссии встретился глава внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев. Ранее стало известно, что Садыку Догану будет вручена нота.
Напомним, накануне турецкие СМИ сообщили, что Орхан Инанды схвачен и доставлен в Турцию.
Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.
5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.