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Власть

Обыск в доме дипломата. Депутат просит Госдуму взять дело на контроль

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил, что считает необходимым направить письмо Государственной думе Российской Федерации с просьбой взять на контроль разбирательство по поводу обыска дома кыргызского дипломата и нанесения телесных повреждений его супруге сотрудниками полиции.

«Мы тоже должны отреагировать на это происшествие. У нас хорошие отношения с депутатами Думы, они наши стратегические партнеры, но они тоже должны рассмотреть это дело. На самом деле полиция совершает неправомерные действия не только по отношению к этой семье, но и к другим нашим гражданам. Если мы их не можем защитить, что будет с простыми гражданами?» — сказал депутат.

Депутат заявил, что парламентарии РФ должны взять на контроль исполнение законов страны, а Жогорку Кенеш провести совместно с ними работу по защите кыргызстанцев.

Напомним, 8 апреля двое работников МВД России прибыли в дом советника посла КР в РФ Манаса Жолдошбекова в Москве с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина на территории России. Силовики взломали дверь и потребовали предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291785/
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