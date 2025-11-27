Нацбанк провел два аукциона с размещением краткосрочных ценных бумаг

Национальный банк Кыргызстана провел два аукциона, на которых были размещены краткосрочные ценные бумаги — ноты. При этом объем выпуска нот удвоился по сравнению с обычными показателями этого года, отмечается в сообщении регулятора.

Там напомнили, что размещение краткосрочных облигаций — это один из способов, с помощью которого Нацбанк управляет денежным рынком.

На аукционе к продаже предложили первый выпуск на 20 миллиардов сомов со сроком обращения семь дней. Доходность по нотам составила 3,5 процента.

Второй выпуск — на 2 миллиарда сомов со сроком обращения 91 день. Доходность составила 4,5 процента.

В 2025-м провели семь выпусков семидневных нот на 10 миллиардов сомов.

Ноты покупают в основном коммерческие банки и финансовые организации. Для государства это способ временно привлекать средства, а для участников — вложить деньги под гарантированный процент на короткий срок.