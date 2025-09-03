Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России

Узбекистан направил ноту в МИД России с просьбой принять соответствующие меры против мужчины, который оскорбил таксиста узбекской национальности и называл его «рабом русских». Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел РУз Ахрора Бурхонова.

В августе в соцсетях распространилось видео конфликта между гражданином России и таксистом узбекской национальности. На кадрах мужчина в резкой форме оскорбляет водителя.

В ходе перепалки он также заявил, что таксист «не у себя дома» и «приехал работать в Россию, потому что в Узбекистане ничего нет».

После общественного резонанса в МИД Узбекистана размыто прокомментировали ситуацию, напомнив, что защита граждан за рубежом является важным направлением государственной политики и осуществляется как обязанность государства перед своими гражданами.

Глава пресс-службы отметил, что ведомства регулярно отслеживает информацию, распространяемую в социальных сетях и СМИ, и в случае выявления подобных инцидентов сотрудничает с компетентными органами зарубежных стран.