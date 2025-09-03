23:28
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Общество

Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России

Узбекистан направил ноту в МИД России с просьбой принять соответствующие меры против мужчины, который оскорбил таксиста узбекской национальности и называл его «рабом русских». Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел РУз Ахрора Бурхонова.

В августе в соцсетях распространилось видео конфликта между гражданином России и таксистом узбекской национальности. На кадрах мужчина в резкой форме оскорбляет водителя.

В ходе перепалки он также заявил, что таксист «не у себя дома» и «приехал работать в Россию, потому что в Узбекистане ничего нет».

После общественного резонанса в МИД Узбекистана размыто прокомментировали ситуацию, напомнив, что защита граждан за рубежом является важным направлением государственной политики и осуществляется как обязанность государства перед своими гражданами.

Глава пресс-службы отметил, что ведомства регулярно отслеживает информацию, распространяемую в социальных сетях и СМИ, и в случае выявления подобных инцидентов сотрудничает с компетентными органами зарубежных стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342130/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax предлагает Госдума
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
Число кыргызстанцев, вставших на миграционный учет в РФ, выросло до 377 тысяч
КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты
Несмотря на ужесточение законодательства, мигранты все равно едут в Россию
В 2025 году число депортированных из РФ мигрантов увеличилось на 17 процентов
Повысить пошлину на водительские права для мигрантов в пять раз предлагают в РФ
Землетрясение на Камчатке. Блогер рассказал, как кыргызстанцы спасали детей
В Московской области России тестируют мобильное приложение «Амина» для мигрантов
Вернуть на родину 15 детей и 19 граждан помогло посольство Кыргызстана в России
Популярные новости
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Бизнес
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
3 сентября, среда
23:12
Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила...
22:49
Лабубу и договорнячок: объявлен топ-40 претендентов на звание «Слово года»
22:46
Плохой пиар мэра Бишкека
22:25
Лидеры России, Китая и КНДР обсудили бессмертие за счет пересадки органов
22:03
Отбор на Кубок Азии (U 23). Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Палестину