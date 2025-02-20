Новые правила для мигрантов, дети и русский язык: МИД вручил ноты послу России

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КР Сергей Вакунов обсудили правовое положение граждан республики в РФ в условиях изменений в российском законодательстве.

По данным внешнеполитического ведомства, кыргызская сторона акцентировала внимание на вопросах, связанных с введением новых правил и условий въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, в частности механизма предварительной регистрации и подачи заявления с целью въезда и пребывания в стране, а также уменьшением срока их временного пребывания в РФ.

Отмечено, что эти изменения могут неблагоприятно отразиться на свободе передвижения трудящихся кыргызстанцев и членов их семей, а также на их доступе к трудовой деятельности в России.

Особое внимание также уделено введению новых требований для детей мигрантов, в том числе наших, по прохождению тестирования на знание русского языка при приеме в школы.

Кроме того, МИД КР обратил внимание российской стороны на продолжающиеся трудности граждан КР при въезде в Россию и имеющиеся проблемы постановки их на миграционный учет.

Послу РФ переданы ноты по указанным вопросам с учетом членства Кыргызской Республики и Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе, а также статуса русского языка в Кыргызской Республике.

В дипломатической миссии РФ в Бишкеке также прокомментировали встречу. Информация размещена в ее Telegram-канале.

«Основной темой обсуждения стало правовое положение граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации.

С российской стороны акцентировано, что большинство последних изменений в миграционном законодательстве РФ направлено, прежде всего, на противодействие нелегальной миграции и обеспечение национальной безопасности России.

Отмечена важность активной информационно-разъяснительной работы в целях предотвращения нарушения российского законодательства гражданами Кыргызстана», — говорится в сообщении.

«Стороны сошлись во мнении, что по миграционным вопросам необходимо продолжать активное взаимодействие по партнерским каналам, в том числе по линии законодательных органов и компетентных ведомств», — отметили в посольстве.