Председатель ГКНБ взял отпуск и уехал за границу

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выехал за границу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Госкомитета.

Уточняется, что Ташиев взял краткосрочный отпуск для того, чтобы поправить здоровье.

«Глава ГКНБ вернется на службу в ближайшее время. Камчыбек Ташиев и его заместители вакцинированы», — сообщили редакции.

В какую страну улетел Камчыбек Ташиев, не уточняется.

Из неофициальных источников 24.kg стало известно, что главы спецслужб нет на рабочем месте с начала недели. Сообщалось также, что на больничном находится заместитель председателя и начальник Девятой службы ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков. У него диагностировали коронавирус.

Напомним, в апреле Камчыбек Ташиев вылетел в Германию на осмотр после перенесенной операции на сердце. Из-за событий на кыргызско-таджикской границе глава спецслужб вернулся.