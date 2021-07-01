Депутаты расширили перечень тех, на кого будет распространена амнистия

Семь депутатов парламента: Жанар Акаев, Каныбек Иманалиев, Мирлан Жеенчороев, Наталья Никитенко, Айнуру Алтыбаева, Айсулуу Мамашова и Эмиль Токтошев инициировали закон об амнистии.

В документе говорится, что от уголовного наказания в виде лишения свободы за совершение менее тяжких и тяжких преступлений освобождают мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, инвалидов, единственных кормильцев в семье, а также женщин и несовершеннолетних, неотбытая часть наказания которых на день вступления закона в силу составляет менее одного года.

Предлагается также освободить от уголовного наказания в виде тюрьмы тех, кто совершил побег или самоволку, если они в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого закона добровольно явились в места отбывания наказания, места содержания под стражей или прохождения воинской службы.

Депутаты считают, что нужно сократить неотбытый срок наполовину осужденным за менее тяжкое преступление, за тяжкое преступление — на одну треть и за особо тяжкое — на одну четверть.

К больным туберкулезом, инфекционными и венерическими заболеваниями акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.