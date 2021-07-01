15:28
USD 84.70
EUR 100.69
RUB 1.16
Власть

Депутаты расширили перечень тех, на кого будет распространена амнистия

Семь депутатов парламента: Жанар Акаев, Каныбек Иманалиев, Мирлан Жеенчороев, Наталья Никитенко, Айнуру Алтыбаева, Айсулуу Мамашова и Эмиль Токтошев инициировали закон об амнистии.

В документе говорится, что от уголовного наказания в виде лишения свободы за совершение менее тяжких и тяжких преступлений освобождают мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, инвалидов, единственных кормильцев в семье, а также женщин и несовершеннолетних, неотбытая часть наказания которых на день вступления закона в силу составляет менее одного года.

Предлагается также освободить от уголовного наказания в виде тюрьмы тех, кто совершил побег или самоволку, если они в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого закона добровольно явились в места отбывания наказания, места содержания под стражей или прохождения воинской службы.

Депутаты считают, что нужно сократить неотбытый срок наполовину осужденным за менее тяжкое преступление, за тяжкое преступление — на одну треть и за особо тяжкое — на одну четверть.

К больным туберкулезом, инфекционными и венерическими заболеваниями акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199563/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты предлагают изменить порядок применения амнистии для осужденных
Амнистия осужденных. ГСИН игнорирует запрос активистов о несоответствии цифр
Закон об экономической амнистии принят. Три депутата проголосовали против
Закон об экономической амнистии. Прежние инициативы не дали никакого результата
Не сошлись во мнении. Гульшат Асылбаева назвала Дастана Бекешева популистом
Законопроект об экономической амнистии раскритиковали в парламенте
Депутат предлагает освободить от ответственности лиц, если они выплатили ущерб
Бизнес-омбудсмен обеспокоен давлением на предпринимателей
Освобождать от уголовного наказания тех, кто возместит ущерб. Идея депутатов
Правозащитники утверждают: цели амнистии не достигнуты
Популярные новости
Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о&nbsp;ЕАЭС Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о&nbsp;сокращении госаппарата Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Это похоже на&nbsp;умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда
Визит в&nbsp;Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с&nbsp;Эмомали Рахмоном Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном
Бизнес
Акция в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;VIP-номера MegaCom Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100 процентов на VIP-номера MegaCom
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Программа лояльности сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; стала еще выгоднее Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее
Итоги акции от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo;: кто выиграл более 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;баллов? Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?
1 июля, четверг
15:16
Депутаты получили по 200-300 тысяч сомов отпускных. Исхак Масалиев возмущен Депутаты получили по 200-300 тысяч сомов отпускных. Исх...
15:09
Депутаты расширили перечень тех, на кого будет распространена амнистия
14:52
Город для пешеходов. Активисты отвоевали у машин тротуар возле ЦУМа
14:42
Депутата Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в Военную прокуратуру
14:42
COVID-19. Бишкекчанам напоминать о ношении масок будут троллейбусы и автобусы