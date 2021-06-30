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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Милиция проверила сообщение о подкупе в Токмаке

Милиция завершила проверку по факту якобы подкупа избирателей со стороны партии «Эл биримдиги».

В ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что информация, которую передали в координационную группу оперативного реагирования Токмакской ТИК, не подтвердилась.

Уточняется, что в Токмаке, как пишет заявитель, по улицам разъезжает машина марки «Мерседес Бенц», и представители одной из политических партий, участвующих в предстоящих местных выборах, раздают пенсионерам по тысяче сомов.

Факт был зарегистрирован в журнале учета информации УВД Токмака.

В ходе проверки установлено, что водителем оказался один из кандидатов партии «Эл биримдиги» 29-летний М.А., также агитатор — 52-летняя М.З. Выяснилось, что они раздавали календари, но не денежные средства.

По факту также допрошены несколько свидетелей, которые подтвердили, что агитаторы деньги не давали. Факт подкупа избирателей не подтвердился.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199433/
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