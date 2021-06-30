Дело «Кумтора». В чем обвиняют экс-чиновников и депутатов

Уголовные дела, связанные с работой месторождения Кумтор, стали основанием для ареста беспрецедентного количества как бывших высокопоставленных чиновников, так и нынешних представителей высших политических кругов. В СИЗО ГКНБ скоро не останется свободных мест, высказывают сарказм кыргызстанцы.

Сторонники политиков, водворенных в камеры, считают аресты политически мотивированными.

Практически все предъявленные фигурантам уголовных дел обвинения касаются 2012 года, когда депутаты Жогорку Кенеша заслушивали отчет комиссии по Кумтору и принимали поправки в Водный кодекс.

Парламент тогда на своих заседаниях несколько раз рассматривал кумторовский вопрос. Было предложено несколько вариантов решения. Депутатская комиссия во главе с тогда еще депутатом Садыром Жапаровым предлагала признать все прошлые соглашения с канадской компанией Centerra Gold незаконными, создать на базе «Кумтора» новое предприятие, управлять которым будет государство. Идею не поддержали. Нардепы проголосовали за согласованный вариант постановления Жогорку Кенеша, которым предусматривалось создание уже государственной комиссии по изучению деятельности рудника. Депутатский корпус также отказался от расторжения соглашения с канадским инвестором.

Редакция 24.kg собрала данные о том, кто сейчас под арестом по делу «Кумтора» и в чем их обвиняют.

Асылбек Жээнбеков

Фото из интернета. Экс-спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков

Одним из первых, кого задержали по делу «Кумтора», стал брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Ему вручили уведомление о подозрении в коррупции.

По версии следствия, будучи спикером Жогорку Кенеша в 2012 году, Асылбек Жээнбеков вел сепаратные переговоры и давил на депутатов.

«Есть сообщения, что якобы Асылбек Жээнбеков получал «благодарность» в виде денежных средств от Centerra Gold. Это выдумки. Постановления Жогорку Кенеша, подписанные нашим подзащитным, полностью отвечали интересам государства. Асылбек Жээнбеков не имел никаких отношений с канадской компанией, не вел с ними никаких переговоров, не встречался», — заявляют адвокаты обвиняемого.

Омурбек Бабанов

Фото из интернета. Экс-премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов

В рамках уголовного дела по подозрению в коррупции по ситуации вокруг месторождения Кумтор также арестован бывший премьер-министр Омурбек Бабанов. Его обвиняют в том, что он якобы вошел в сговор с руководством компании «Кумтор».

Следствие считает, что, будучи главой правительства, Омурбек Бабанов склонял депутатов ЖК к голосованию против отчета временной депутатской комиссии по «Кумтору». Кроме того, препятствовал работе госкомиссии по изучению деятельности рудника и, опять же, «склонял ее к волоките».

Сам Омурбек Бабанов считает все обвинения чушью и абсурдом.

Тайырбек Сарпашев

Фото из интернета. Экс-первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев

Бывшего первого вице-премьер-министра обвиняют в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold. Чиновник якобы лоббировал интересы канадцев в ущерб экологической безопасности ледникам, расположенным на руднике.

По данным ГКНБ, Тайырбек Сарпашев препятствовал разработке и принятию проекта Закона «О ледниках», обеспечивающего их сохранность.

Более того, утверждает следствие, именно он внес на рассмотрение парламента дополнения в Водный кодекс, позволяющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» вести разработку на ледниках Лысый и Давыдова, расположенных на руднике «Кумтор». В ГКНБ уверены, что это привело к разрушению ледников.

Торобай Зулпукаров

Фото из интернета. Экс-вице-спикер Торобай Зулпукаров

Под стражей оказался и депутат парламента Торобай Зулпукаров. Ему предъявляют обвинения в том, что он, будучи членом ЖК от партии власти СДПК, также склонял депутатов к принятию решения по постановлению парламента, связанному с «Кумтором».

Кроме того, у бывшего вице-спикера в ходе расследования кумторовского дела ГКНБ нашел поддельный диплом.

«Установлено, что З.Т.З. в 1998 году был отчислен с 3-го курса исторического факультета КНУ имени Ж.Баласагына. Основанием для отчисления послужила злостная неуплата за обучение. В последующем З.Т.З. использовал поддельный диплом, якобы выданный этим вузом, для поступления и получения второго высшего образования в ОшГУ, а также в период начала активной политической деятельности, в том числе будучи депутатом ЖК КР», — говорится в сообщении ведомства.

Исхак Пирматов

Фото из интернета. Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов

Аналогичные обвинения предъявлены и экс-депутату Жогорку Кенеша Исхаку Пирматову. Его обвиняют в том, что он в 2012 году не поддержал проект постановления о национализации «Кумтора», который инициировал Садыр Жапаров.

«Утверждают, что якобы тогдашний спикер Асылбек Жээнбеков договорился с депутатами, чтобы те не поддерживали документ, и дал поручение подготовить другой проект, а Пирматов был исполнителем. Но все эти обвинения беспочвенны. Депутат не может привлекаться к ответственности за свои высказывания и за то, как голосует», — сказал его адвокат Тимур Карабаев.

Экс-депутату парламента и бывшему полномочному представителю правительства в Жогорку Кенеше Динаре Молдошевой вручено уведомление о подозрении по статье «Коррупция». Ее отпустили под домашний арест, учитывая наличие несовершеннолетних детей.

По делу о Кумторе задержали экс-руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева, а также депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова.

Последних двух позже отпустили под домашний арест, потому что они заключили сделку со следствием.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор». Так что количество арестантов из числа бывших депутатов и чиновников может вырасти.