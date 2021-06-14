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Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

У депутата Торобая Зулпукарова нашли поддельный диплом

Бывший вице-спикер, депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Торобай Зулпукаров использовал поддельный диплом. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Установлено, что З.Т.З. в 1998 году был отчислен с третьего курса исторического факультета КНУ имени Ж.Баласагына. Основанием для отчисления послужила злостная неуплата за обучение. В последующем З.Т.З. использовал поддельный диплом, якобы выданный этим вузом, для поступления и получения второго высшего образования в ОшГУ, а также в период начала активной политической деятельности, в том числе будучи депутатом ЖК КР», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что согласно полученному ответу КНУ имени Ж.Баласагына, З.Т.З не значится среди выпускников университета, а за указанным номером зарегистрирован диплом, выданный на другого гражданина. Отмечается, что факт вскрылся в ходе досудебной проверки, начатой по делу «Кумтора».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и экс-первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков. Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197531/
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