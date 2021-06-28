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Власть

Хотят познакомиться с министром. Депутаты возмущены, что их игнорируют чиновники

«Когда мы, наконец, познакомимся с министром образования Болотбеком Купешевым?» — возмутился на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша депутат Бейшеналы Нурдинов.

Он отметил, что сегодня рассматриваются важные вопросы в сфере образования, но он не пришел. Глава комитета Гулькан Молдобекова отметила, что министр позвонил ей, сказал, что находится на каком-то совещании по инвестициям. «Он обещал приехать, если успеет», — отметила она.

«Но наши заседания тоже важные. Пусть тогда, если не успеет, потом индивидуально зайдет к депутатам, кто на заседании присутствует. Хоть познакомимся», — сказал Бейшеналы Нурдинов.

Также депутаты возмутились отсутствием на заседании руководства Минздравсоцразвития. «Сейчас такая ситуация с коронавирусом. Столько вопросов по вакцинации у людей, Минздрав должен все объяснить», — отметил депутат Уланбек Исмаилов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199142/
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