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Власть
Сюжет: COVID-19

Не давать зарплату чиновникам, пока не вакцинируются, предложил Акылбек Жапаров

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров предложил в срочном порядке провести вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. Об этом он заявил накануне на заседании правительства по стабилизации эпидемиологической ситуации.

По словам чиновника, необходимо срочно доставить вакцину в Кыргызстан.

«Давайте сейчас дадим задание министру чрезвычайных ситуаций. Надо отправить самолет в любую точку мира и в течение 10 дней доставить вакцину. Сколько медиков прошли вакцинацию? Почему растет число заболевших среди работников медицины? Что нам делать, если сама сфера здравоохранения боится прививок? Предлагаю ввести режим ЧП и пробовать добровольно-принудительные механизмы. Армии, МВД и нашим 368 тысячам сотрудников нельзя выдавать заработную плату, если не привиться. Я предлагаю еще ввести режим ЧП», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198951/
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