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Власть

Наталья Никитенко призывает власти страны обнародовать антикризисные меры

Депутат парламента Наталья Никитенко обратилась к властям страны. Она просит прекратить политические репрессии и заняться решением экономических проблем. 

Как нардеп пояснила 24.kg, в обществе вырос запрос на справедливость, однако аресты и задержания последних дней демонстрируют борьбу с неугодными, а не стремление найти истинных виновников.

«Никто не может объяснить, почему и насколько законно идет череда задержаний и арестов бизнесменов, затем их отпускают за оплату. Точных данных о перечисленных в бюджет средствах от «кустурганской» практики, их пользе для казны и куда они направлены нет. Ничего неизвестно. Дело по «Кумтору» тоже непонятное. Почему Омурбека Бабанова, который вернул земли, заставивший канадцев заняться экологией, водворили в СИЗО, а люди, которые участвовали в разработке соглашений по Кумтору не в пользу интересов нашего народа, получили должность?» — сказала Наталья Никитенко.

Она напомнила, что в стране экономический кризис, засуха, туристический сезон пройдет без иностранных туристов и в условиях ограничений, основная масса населения пребывает в категории бедных.

«Осенью опять будет рост цен на продовольствие и рост курса доллара. Он ознаменуется и отсутствием резервов у Нацбанка, остановкой остатков бизнеса. Кризис самый масштабный. Как будем выходить? Какие есть планы? Ответов нет. Вот об этом надо думать сейчас. Бизнес находится под диким прессом правоохранительных органов, скоро его выдоят до конца, общество задавлено антиобщественными законами типа закона об НПО и фейках, которые мы не должны были принимать. Пора спуститься на землю», — считает Наталья Никитенко.

По ее словам, для выхода необходимо общественное согласие, согласованные усилия государства, бизнеса и общества. 

Она требует представить четкий антикризисный план и огласить, какие меры намерен предпринять кабмин для борьбы с третьей волной коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198681/
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