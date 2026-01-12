Марат Иманкулов: За пять лет в стране сделано больше, чем раньше за десятилетия

Бывший государственный секретарь Кыргызстана Марат Иманкулов дал интервью «Биринчи радио», в котором подвел итоги работы действующей власти и рассказал о ключевых изменениях в сферах безопасности, экономики и госуправления.

По словам экс-госсекретаря, общество сегодня активно обсуждает итоги последних лет, и сам он внимательно ознакомился с материалами, в которых отражены основные и наиболее значимые достижения за этот период. И отметил, что за пять лет удалось реализовать большой объем работы, который ранее не выполнялся даже за 10-15 лет.

Фото из интернета. Марат Иманкулов: За пять лет сделано больше, чем раньше за десятилетия

Особое внимание в интервью Марат Иманкулов уделил вопросам «Кумтора», подчеркнув, что процесс национализации и возвращения рудника под контроль государства был крайне сложным и требовал серьезных усилий. Наряду с этим, по его словам, продемонстрированы результаты борьбы с коррупцией и меры по обеспечению пограничной безопасности.

Бывший государственный секретарь напомнил о сложных переговорах и конфликтах на кыргызско-таджикской границе, в том числе о двух серьезных инцидентах в Баткенской области. И заметил, что в период апрельских событий 2021 года президент привлек его к работе в Совете безопасности, предложив поделиться опытом в условиях кризиса.

Отдельно Марат Иманкулов остановился на борьбе с организованной преступностью, которая, по его словам, также открыто показана обществу. Кроме того, экс-госсекретарь подчеркнул значительные изменения в сфере обороны: за короткий срок обновлены вооружение и тяжелая техника, приобретены новые самолеты, которые сегодня используются для защиты национальных интересов и безопасности страны.

Марат Иманкулов сказал, что ранее государство не могло позволить себе такие расходы из-за слабой собираемости бюджета и масштабной коррупции, в результате которой миллиарды сомов не доходили до казны. Сейчас, как он подчеркнул, ситуация изменилась — доходы бюджета выросли, что позволило повысить заработную плату и пенсии, а также укрепить материально-техническую базу госорганов, особенно силовых структур.

Бывший государственный секретарь добавил, что лично участвовал в этих процессах и уже более четырех лет работает в президентской команде. По его словам, впереди стоит еще много задач, и в новом году власть намерена продолжить реализацию масштабных реформ и проектов.