23:21
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Общество

Военные Мадагаскара захватили власть в стране после бегства президента

Военные Мадагаскара захватили власть в стране после бегства президента на фоне уличных протестов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление мадагаскарской армии, пишет DW.

«Мы взяли власть в свои руки», — цитирует агентство полковника Майкла Рандрианирина, который возглавил солдат, присоединившихся к протестующим, выступающим с транспарантами «Поколения зумеров» и символикой аниме-сериала One Piece.

По словам представителя армии, в стране распущены все высшие государственные органы, за исключением нижней палаты парламента. Она объявила импичмент президенту Андри Радзуэлину незадолго до того, как военные вошли в здание, где заседали парламентарии.

Протесты в Мадагаскаре начались в конце сентября, поводом для демонстраций стал дефицит воды и электричества. Вскоре уличные акции разрослись, а к требованиям протестующих прибавилась отставка президента страны и полные перевыборы правительства. Несколько дней назад к протестам присоединились военные, и вскоре после этого Радзуэлина бежал из страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347200/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Великий герцог Люксембурга Анри передал власть сыну
Индекс доверия населения к госорганам Кыргызстана достиг рекордного уровня
Железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан быть. Президент подписал закон
Осень-2023. Каким будет новый политический сезон, рассуждают эксперты
Акын Нурсултан Малдыбаев о критике власти и цензуре в искусстве
Менталитет как манипуляция. Эмиль Джураев об инструментах власти против критиков
Ликвидация общественных советов: почему чиновники боятся гражданского контроля
НПО под прессингом: власти взяли курс на закручивание гаек
Не свобода слова, а безнаказанность. Глава пресс-службы президента о блогерах
Больше 90 процентов читателей 24.kg считают, что власти погружают народ в стресс
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
14 октября, вторник
23:18
США впервые выбыли из топ-10 «сильнейших» паспортов мира США впервые выбыли из топ-10 «сильнейших» паспортов мир...
22:45
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Адель по продажам
22:39
Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет товарищеские матчи с командой Грузии
22:26
Военные Мадагаскара захватили власть в стране после бегства президента
22:00
Microsoft прекратила поддержку Windows 10