Военные Мадагаскара захватили власть в стране после бегства президента на фоне уличных протестов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление мадагаскарской армии, пишет DW.

«Мы взяли власть в свои руки», — цитирует агентство полковника Майкла Рандрианирина, который возглавил солдат, присоединившихся к протестующим, выступающим с транспарантами «Поколения зумеров» и символикой аниме-сериала One Piece.

По словам представителя армии, в стране распущены все высшие государственные органы, за исключением нижней палаты парламента. Она объявила импичмент президенту Андри Радзуэлину незадолго до того, как военные вошли в здание, где заседали парламентарии.

Протесты в Мадагаскаре начались в конце сентября, поводом для демонстраций стал дефицит воды и электричества. Вскоре уличные акции разрослись, а к требованиям протестующих прибавилась отставка президента страны и полные перевыборы правительства. Несколько дней назад к протестам присоединились военные, и вскоре после этого Радзуэлина бежал из страны.