Власть

США пытались сменить режим в трех странах. Чем это закончилось

Ни одна страна не имеет больше опыта в так называемых операциях по «смене режима», чем Соединенные Штаты: только за время холодной войны (1947-1989 годов) США предприняли 72 попытки изменить баланс политических сил за рубежом в свою пользу, пишет DW.

В этом веке иранская операция — уже четвертая попытка США сменить режим в стране. Вот что получилось из трех предыдущих.

Ливия (2011 год): «Единый защитник»

Весной 2011 года, когда так называемая «арабская весна» пробудила надежды на перемены по всей Северной Африке, в Ливии также усилилось сопротивление многолетнему правителю Муамару Каддафи.

США при президенте Бараке Обаме с самого начала встали на сторону его противников, так называемого «Переходного национального совета». США, Франция и Великобритания сначала сами, а вскоре в рамках операции НАТО «Единый защитник», стали наносить авиаудары по правительственным войскам. 20 октября американский беспилотник и французский истребитель атаковали колонну Каддафи, после чего он был убит бойцами Переходного совета.

Почти 15 лет спустя Ливия остается политически раздробленной и нестабильной.

Ирак (2003 год): «Шок и трепет»

Фото Президент США Джордж Буш-младший объявляет о завершении войны в Ираке

Через несколько недель после свержения диктатора Саддама Хусейна, 1 мая 2003 года, тогдашний президент США Джордж Буш-младший провозгласил предполагаемое окончание войны в Ираке: на баннере за его трибуной на палубе авианосца USS Abraham Lincoln было написано: «Миссия выполнена». «Переход от диктатуры к демократии займет время, но он стоит всех усилий, — сказал тогда Буш. — Наша коалиция останется, пока наша работа не будет завершена. Затем мы уйдем и оставим после себя свободный Ирак».

Но последующая оккупация не принесла ни мира, ни стабильности: государственные институты были ослаблены, а соседний Иран поддерживал шиитские ополчения, которые вступали во все более ожесточенные бои с суннитскими группировками. В образовавшемся вакууме власти террористическая группировка ИГ стала мощным игроком, еще больше дестабилизируя Ирак, Сирию и весь регион.

Афганистан (2001 год): «Несокрушимая свобода»

Еще одна война, связанная с президентом Джорджем Бушем-младшим: всего через четыре недели после терактов 11 сентября 2001 года американские военные начали операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Существовавший режим талибов был быстро свергнут, но и здесь новое правительство, поддерживаемое США, смогло удержаться у власти лишь на некоторое время.

Сразу после вывода последних военных, уже при президенте Джо Байдене в 2021 году, талибы восстановили полный контроль над страной, вернулись к власти и восстановили политическую систему, существовавшую до вторжения США.

