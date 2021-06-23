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Власть

Омурбек Текебаев хочет вернуть депутатский мандат через суд. В нелегитимный ЖК?

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев подал заявление об установлении его нарушенных прав в Первомайский суд Бишкека. Он требует вернуть депутатский мандат.

В канцелярии сообщили, что заседание назначено на 25 июня.

Ранее, напомним, Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. ЦИК исполнила это постановление. Место Текебаева в Жогорку Кенеше занял экс-глава ФУГИ Шерали Абдылдаев. Накануне он стал лидером фракции «Ата Мекен».

Напомним, полномочия Жогорку Кенеша шестого созыва истекли осенью 2020 года. Нынешний состав парламента продолжает свою работу по сути незаконно. Этого мнения придерживаются как юристы, так и эксперты в области парламентаризма. По их мнению, все решения шестого созыва, принятые после октября 2020-го, можно будет оспорить в суде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198660/
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