12:35
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Власть

В Кыргызстане предлагают создать дорожный фонд

В парламенте предлагают создать дорожный фонд. Закопроект рассматривается на заседании Жогорку Кенеша в первом чтении.

По словам одного из инициаторов проекта Нурбека Алимбекова, все сборы, связанные с дорогами, будут аккумулироваться в этом фонде.

«За проезд туннелей, с налога на транспорт и других сборов в год получается 10 миллиардов сомов. Из них только 600 миллионов переводится на счет Министерства транспорта и коммуникаций. До пандемии переводили 2 миллиарда сомов. Средств не хватает на полное обслуживание, ремонт и реконструкцию дорог в стране», — сообщил он.

Нардепы предлагают все поступившие средства направить в специальный фонд.

«Фондом будет руководить Министерство транспорта и коммуникаций, контролировать — наблюдательный совет. В первый же год 10 миллиардов сомов не можем направить на счет фонда, бюджет будет увеличиваться постепенно. Это даст возможность каждый год строить новые дороги», — сказал Нурбек Алимбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198585/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Специально уничтожают. В парламенте призывают защитить Ботанический сад
В парламенте поссорились депутаты от фракции «Ата Мекен». Объявлен перерыв
Меняют дизайн. Сайт Жогорку Кенеша не работает
Гибель мальчика в детдоме. Депутаты требуют привлечь к ответственности
Опаздывают на работу. Установить шлагбаум у «Белого дома» требует депутат
Дорогу север — юг еще не построили. А проценты по кредиту уже надо платить
На содержание членов правления Нацбанка в 2020 году потратили 27 миллионов сомов
Дело «Кумтора». В парламенте требуют дать разъяснения о задержании депутатов
Перед визитом президента в Турцию депутатов заставили срочно одобрить проекты
Совершенствование УК КР. Проекты кодексов поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня
Бизнес
Как воспользоваться услугами компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; удаленно Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
23 июня, среда
12:26
Садыр Жапаров поручил создать антикоррупционный деловой совет Садыр Жапаров поручил создать антикоррупционный деловой...
12:13
Боорсоки, пироги. Мэрия Оша решила накрыть праздничный стол за счет бюджета
12:10
В Аксыйском районе спустя месяц нашли тело упавшего в реку ребенка
12:07
В Беловодском психоневрологическом доме-интернате выявили COVID-19
12:00
Личный оператор президента стал заместителем главы ОТРК