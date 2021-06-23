В Кыргызстане предлагают создать дорожный фонд

В парламенте предлагают создать дорожный фонд. Закопроект рассматривается на заседании Жогорку Кенеша в первом чтении.

По словам одного из инициаторов проекта Нурбека Алимбекова, все сборы, связанные с дорогами, будут аккумулироваться в этом фонде.

«За проезд туннелей, с налога на транспорт и других сборов в год получается 10 миллиардов сомов. Из них только 600 миллионов переводится на счет Министерства транспорта и коммуникаций. До пандемии переводили 2 миллиарда сомов. Средств не хватает на полное обслуживание, ремонт и реконструкцию дорог в стране», — сообщил он.

Нардепы предлагают все поступившие средства направить в специальный фонд.

«Фондом будет руководить Министерство транспорта и коммуникаций, контролировать — наблюдательный совет. В первый же год 10 миллиардов сомов не можем направить на счет фонда, бюджет будет увеличиваться постепенно. Это даст возможность каждый год строить новые дороги», — сказал Нурбек Алимбеков.