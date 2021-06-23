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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова доставили в суд

В Бишкекском городском суде рассматривается мера пресечения в отношении депутата парламента Асылбека Жээнбекова.

Обвиняемого в коррупции по делу «Кумтора» доставили в суд. Привезли туда и Торобая Зулпукарова. Ранее защита депутатов подала жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокаты просят отпустить парламентариев под подписку о невыезде.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198564/
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