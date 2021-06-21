Садыр Жапаров призвал ЕБРР активизировать реализацию проектов в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии Нилом Маккейном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поздравил Нила Маккейна с недавним 30-летием банка и отметил, что ЕБРР является надежным стратегическим партнером Кыргызстана. Банк оказывает значимую поддержку в реализации проектов во всех ключевых областях развития в стране.

Садыр Жапаров подчеркнул, что намерен приложить все усилия для активизации новых проектов ЕБРР и увеличения объемов сотрудничества.

Он заметил, что Кыргызстан остается приверженным демократическому пути развития, намеренным и дальше укреплять институты верховенства закона и защиты прав человека.

«Особое внимание будет направлено на создание благоприятных условий для иностранных инвесторов в Кыргызстане. Мы хорошо понимаем роль и значение иностранных инвестиций в развитии государства, поэтому с момента избрания президентом я привержен тому, чтобы всячески поддерживать инвесторов», — заявил глава государства.

Он призвал Нила Маккейна активизировать и мобилизовать инвестиционные ресурсы для реализации инфраструктурных проектов в приоритетных для Кыргызстана секторах — энергетике, горнодобывающей и легкой промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве, туризме.

В свою очередь Нил Маккейн передал главе государства слова приветствия от президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо и отметил, что Европейский банк реконструкции и развития остается надежным партнером Кыргызстана.

С момента обретения независимости республики ЕБРР вложил более $1 миллиарда как грантовых, так и кредитных средств.

По его мнению, это сумма большая, но недостаточная. ЕБРР участвовал во многих отраслях отечественной экономики, начиная от туризма и заканчивая банковским сектором, а также в проектах по улучшению систем водоснабжения.

Нил Маккейн подчеркнул, что ЕБРР всегда поддерживал реформы, особенно направленные на улучшение инвестиционного климата, и выразил готовность к продолжению активного сотрудничества с Кыргызстаном.