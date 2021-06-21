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Власть

Представители НКО просят президента сохранить право на свободу объединений

Представители НКО-сектора обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить право граждан Кыргызстана на свободу объединения и не подписывать закон, предписывающий финансовую отчетность для неправительственных организаций.

Он был принят, напомним, в третьем чтении 17 июня.

В обращении говорится, что Кыргызская Республика присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах, таким образом добровольно приняв на себя обязательства в полной мере соблюдать положения данного международного договора.

«Общепризнанные принципы и нормы международного права, Всеобщая декларация прав человека и указанный международный пакт являются составной частью законодательства КР. Все эти документы гарантируют каждому человеку право на объединение, которое реализуется на практике, в том числе посредством деятельности некоммерческих организаций. Международные обязательства Кыргызской Республики устанавливают стандарты и принципы регулирования деятельности НКО, согласно которым требование о прозрачности должно применяться не ко всем НКО, а только к тем, которые получили специальный статус «благотворительной организации» и пользуются соответствующими налоговыми и иными льготами», — отмечают правозащитники и гражданские активисты.

Они напомнили, что НКО Кыргызстана так же, как коммерческие организации, регулярно сдают в государственные органы три отчета: в Государственную налоговую службу, Социальный фонд и Национальный статистический комитет. Законопроектом предлагается ввести новый, четвертый отчет, который должен включать в себя информацию об источниках формирования и направлениях расходования имущества НКО, а также ежегодную публикацию отчета на сайте Министерства юстиции.

«НКО не возражают против обеспечения прозрачности своей деятельности, соответствующая отчетность уже предоставляется государственным органам. Однако в демократических государствах деятельность некоммерческих организаций должна регулироваться по тем же правилам, которые предусмотрены для коммерческих организаций. По неизвестным причинам к другим видам некоммерческих организаций, к примеру, политическим партиям или религиозным организациям, подобные требования не предъявляются», — уточняют обратившиеся.

Власти не устанавливают таких правил о прозрачности деятельности для государственных органов и учреждений, которые напрямую финансируются из государственного бюджета и обязаны отчитываться перед народом о расходовании средств налогоплательщиков.

Из обращения НКО-сектора президенту

По мнению подписавшихся, законопроект содержит явные признаки дискриминации в отношении одной категории некоммерческих организаций.

Возможно, подобные инициативы связаны с тем, что именно НКО зачастую разоблачают коррупционные проявления со стороны высокопоставленных должностных лиц и требуют соблюдения законности.

Они просят главу государства вернуть документ в Жогорку Кенеш:

  1. Общественный фонд «Гражданское участие», Айдар Мамбетов.
  2. ОБФ «Жаныртуу», А.Колодяжная.
  3. Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет», Чолпон Джакупова.
  4. Общественное объединение «Чуй Аялдар Борбору».
  5. Общественный фонд «Бишкекский женский центр».
  6. Общественный фонд «Общее дело».
  7. Общественный фонд «За международную толерантность».
  8. Кризисный центр «Сезим», Бюбюсара Рыскулова.
  9. Общественный фонд «Сообщество юристов Кей Джи», Т.Эргешбаева. 
  10. ОФ «Центр инновационного образования «Перемена», Алмаз Тажыбай.
  11. ОЮЛ «Смарт Жаран», Эркингул Убышева.
  12. Общественное объединение «Кыргыз Индиго», Адилет Алымкулов.
  13. ОЮЛ «Ассоциация «Таза Шайлоо».
  14. Общественный фонд «Фонд развития социальных услуг».
  15. Центр женских инициатив «Аялзат», Наргиза Ештаева.
  16. Idea Central Asia, Бексултан Рустамов.
  17. Ассоциации женских сообществ Иссык-Куля.
  18. Ассоциация «Центр гендерной информации».
  19. Директор юридической компании «Бюро правовой поддержки» Саданбеков Эркин Имангазиевич.
  20. Институт развития молодежи, Ажара Касымалиева.
  21. Каракольский филиал «Сеть Жарандык Демилге».
  22. Общественный деятель Рита Карасартова.
  23. Нарынское представительство общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданское общество».
  24. Общественное объединение «БИНГО», Адылжан Шамшиев.
  25. Общественное объединение «Институт общественного анализа», Айсулу Айтбаева.
  26. Общественное объединение «Молодые юристы Кыргызстана», Т.Полотов. 
  27. Общественное объединение «Нарын Жаштар Ордосу».
  28. Общественное объединение «Союз единения», Боковая Светлана Ароновна.
  29. Общественное объединение «ТАИС ПЛЮС ДВА», Байгазы Эрматов. 
  30. Общественное объединение «Укук, Билим, Келечек».
  31. Общественное объединение «Центр помощи женщинам».
  32. Общественное объединение «Юристы Ферганской долины без границ», исполнительный директор Ашуров Азизбек Джусунбекович.
  33. Общественное объединение «Эрайым», Рахиля Жусупова. 
  34. Общественное объединение «Атуул», Айдай Алымова.
  35. Общественное объединение «Защита уязвимых групп населения», Молдакунова Рыскан Акиновна.
  36. Общественное объединение «Интеграция сообществ», Асель Карымшакова, Айымжан Иманалиева. 
  37. Общественное объединение «Кушчу Балыкчи», Валентина Кривинкова. 
  38. Общественное объединение «Сельская жизнь», Бибигуль Бупебаева.
  39. Общественное объединение «Справедливость».
  40. Общественное объединение «Тынчтык», Анаркул Окошева. 
  41. Общественное объединение «Женская организация «Алга», директор О.Н. Джанаева. 
  42. Общественное объединение «ЭНСАН ДИАМОНД», Джамиля Капарова.
  43. Общественный фонд «Благодать» Рахат Шакирова.
  44. Общественный фонд «Инсан-Лейлек», Гульнара Дербишева.
  45. Общественный фонд «Келечек Плюс».
  46. Общественный фонд «Смайл.КейДжи», Лариса Кузнецова.
  47. Общественный фонд «Стратегические решения», исполнительный директор Гульмира Маматкеримова.  
  48. Общественный фонд «Фонд глобальных перемен» Темирова Нурия Аатамкуловна.
  49. Общественный фонд «Центр содействия международной защите», Акылбек Ташбулатов.
  50. Общественный фонд «Эгль».
  51. Общественный фонд «Данко», Нурбюбю Керимова. 
  52. Общественный фонд «Джалал-Абадская региональная сельская консультационная служба».
  53. Общественный фонд «Лига защитников прав ребенка», Назгуль Турдубекова.
  54. Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики».
  55. Общественный фонд «Гражданская платформа».
  56. Общественный фонд «Реабилитационный центр «Каниет», руководитель Аттокурова Гульмайрам Урайимовна.
  57. Общественный фонд «Унио».
  58. Общественный фонд «Центр защиты общественных интересов».
  59. Общественный фонд «Гражданские инициативы».
  60. Общественный фонд «Женская демократическая сеть», Гулжан Байбетова. 
  61. Общественный фонд «Центр развития и защиты уязвимых групп населения», Зейнеп Эшмуратова.
  62. ОО «Улукман Дарыгер».
  63. Ошский филиал «Интербилим», Гульгакы Мамасалиева.
  64. ОЮЛ «Ассоциация «АнтиСПИД», Чынара Бакирова.
  65. ОЮЛ «Ассоциация юридических клиник Кыргызстана», Бакиров Артур Жылдызбекович.
  66. Общественный деятель Перизат Суранова.
  67. Таласский областной совет молодежи, Бектур Медетов.
  68. Форум женских НПО Кыргызстана.
  69. Центр поддержки гражданских организаций, Джалал-Абад.
  70. ОО «Алга», Ольга Джанаева. 
  71. ОО «Оскар», Эльвира Усупбекова. 
  72. ОО «Нуржолбер», Суюн Жумалиева. 
  73. ОФ «Институт детства», Нуржамал Джакубова. 
  74. ОФ «МОАД в ЦА», Айзат Русланова. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/198377/
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