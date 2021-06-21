Представители НКО просят президента сохранить право на свободу объединений

Представители НКО-сектора обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить право граждан Кыргызстана на свободу объединения и не подписывать закон, предписывающий финансовую отчетность для неправительственных организаций.
Он был принят, напомним, в третьем чтении 17 июня.
В обращении говорится, что Кыргызская Республика присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах, таким образом добровольно приняв на себя обязательства в полной мере соблюдать положения данного международного договора.
«Общепризнанные принципы и нормы международного права, Всеобщая декларация прав человека и указанный международный пакт являются составной частью законодательства КР. Все эти документы гарантируют каждому человеку право на объединение, которое реализуется на практике, в том числе посредством деятельности некоммерческих организаций. Международные обязательства Кыргызской Республики устанавливают стандарты и принципы регулирования деятельности НКО, согласно которым требование о прозрачности должно применяться не ко всем НКО, а только к тем, которые получили специальный статус «благотворительной организации» и пользуются соответствующими налоговыми и иными льготами», — отмечают правозащитники и гражданские активисты.
Они напомнили, что НКО Кыргызстана так же, как коммерческие организации, регулярно сдают в государственные органы три отчета: в Государственную налоговую службу, Социальный фонд и Национальный статистический комитет. Законопроектом предлагается ввести новый, четвертый отчет, который должен включать в себя информацию об источниках формирования и направлениях расходования имущества НКО, а также ежегодную публикацию отчета на сайте Министерства юстиции.
«НКО не возражают против обеспечения прозрачности своей деятельности, соответствующая отчетность уже предоставляется государственным органам. Однако в демократических государствах деятельность некоммерческих организаций должна регулироваться по тем же правилам, которые предусмотрены для коммерческих организаций. По неизвестным причинам к другим видам некоммерческих организаций, к примеру, политическим партиям или религиозным организациям, подобные требования не предъявляются», — уточняют обратившиеся.
Власти не устанавливают таких правил о прозрачности деятельности для государственных органов и учреждений, которые напрямую финансируются из государственного бюджета и обязаны отчитываться перед народом о расходовании средств налогоплательщиков.Из обращения НКО-сектора президенту
По мнению подписавшихся, законопроект содержит явные признаки дискриминации в отношении одной категории некоммерческих организаций.
Возможно, подобные инициативы связаны с тем, что именно НКО зачастую разоблачают коррупционные проявления со стороны высокопоставленных должностных лиц и требуют соблюдения законности.
Они просят главу государства вернуть документ в Жогорку Кенеш:
- Общественный фонд «Гражданское участие», Айдар Мамбетов.
- ОБФ «Жаныртуу», А.Колодяжная.
- Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет», Чолпон Джакупова.
- Общественное объединение «Чуй Аялдар Борбору».
- Общественный фонд «Бишкекский женский центр».
- Общественный фонд «Общее дело».
- Общественный фонд «За международную толерантность».
- Кризисный центр «Сезим», Бюбюсара Рыскулова.
- Общественный фонд «Сообщество юристов Кей Джи», Т.Эргешбаева.
- ОФ «Центр инновационного образования «Перемена», Алмаз Тажыбай.
- ОЮЛ «Смарт Жаран», Эркингул Убышева.
- Общественное объединение «Кыргыз Индиго», Адилет Алымкулов.
- ОЮЛ «Ассоциация «Таза Шайлоо».
- Общественный фонд «Фонд развития социальных услуг».
- Центр женских инициатив «Аялзат», Наргиза Ештаева.
- Idea Central Asia, Бексултан Рустамов.
- Ассоциации женских сообществ Иссык-Куля.
- Ассоциация «Центр гендерной информации».
- Директор юридической компании «Бюро правовой поддержки» Саданбеков Эркин Имангазиевич.
- Институт развития молодежи, Ажара Касымалиева.
- Каракольский филиал «Сеть Жарандык Демилге».
- Общественный деятель Рита Карасартова.
- Нарынское представительство общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданское общество».
- Общественное объединение «БИНГО», Адылжан Шамшиев.
- Общественное объединение «Институт общественного анализа», Айсулу Айтбаева.
- Общественное объединение «Молодые юристы Кыргызстана», Т.Полотов.
- Общественное объединение «Нарын Жаштар Ордосу».
- Общественное объединение «Союз единения», Боковая Светлана Ароновна.
- Общественное объединение «ТАИС ПЛЮС ДВА», Байгазы Эрматов.
- Общественное объединение «Укук, Билим, Келечек».
- Общественное объединение «Центр помощи женщинам».
- Общественное объединение «Юристы Ферганской долины без границ», исполнительный директор Ашуров Азизбек Джусунбекович.
- Общественное объединение «Эрайым», Рахиля Жусупова.
- Общественное объединение «Атуул», Айдай Алымова.
- Общественное объединение «Защита уязвимых групп населения», Молдакунова Рыскан Акиновна.
- Общественное объединение «Интеграция сообществ», Асель Карымшакова, Айымжан Иманалиева.
- Общественное объединение «Кушчу Балыкчи», Валентина Кривинкова.
- Общественное объединение «Сельская жизнь», Бибигуль Бупебаева.
- Общественное объединение «Справедливость».
- Общественное объединение «Тынчтык», Анаркул Окошева.
- Общественное объединение «Женская организация «Алга», директор О.Н. Джанаева.
- Общественное объединение «ЭНСАН ДИАМОНД», Джамиля Капарова.
- Общественный фонд «Благодать» Рахат Шакирова.
- Общественный фонд «Инсан-Лейлек», Гульнара Дербишева.
- Общественный фонд «Келечек Плюс».
- Общественный фонд «Смайл.КейДжи», Лариса Кузнецова.
- Общественный фонд «Стратегические решения», исполнительный директор Гульмира Маматкеримова.
- Общественный фонд «Фонд глобальных перемен» Темирова Нурия Аатамкуловна.
- Общественный фонд «Центр содействия международной защите», Акылбек Ташбулатов.
- Общественный фонд «Эгль».
- Общественный фонд «Данко», Нурбюбю Керимова.
- Общественный фонд «Джалал-Абадская региональная сельская консультационная служба».
- Общественный фонд «Лига защитников прав ребенка», Назгуль Турдубекова.
- Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики».
- Общественный фонд «Гражданская платформа».
- Общественный фонд «Реабилитационный центр «Каниет», руководитель Аттокурова Гульмайрам Урайимовна.
- Общественный фонд «Унио».
- Общественный фонд «Центр защиты общественных интересов».
- Общественный фонд «Гражданские инициативы».
- Общественный фонд «Женская демократическая сеть», Гулжан Байбетова.
- Общественный фонд «Центр развития и защиты уязвимых групп населения», Зейнеп Эшмуратова.
- ОО «Улукман Дарыгер».
- Ошский филиал «Интербилим», Гульгакы Мамасалиева.
- ОЮЛ «Ассоциация «АнтиСПИД», Чынара Бакирова.
- ОЮЛ «Ассоциация юридических клиник Кыргызстана», Бакиров Артур Жылдызбекович.
- Общественный деятель Перизат Суранова.
- Таласский областной совет молодежи, Бектур Медетов.
- Форум женских НПО Кыргызстана.
- Центр поддержки гражданских организаций, Джалал-Абад.
- ОО «Алга», Ольга Джанаева.
- ОО «Оскар», Эльвира Усупбекова.
- ОО «Нуржолбер», Суюн Жумалиева.
- ОФ «Институт детства», Нуржамал Джакубова.
- ОФ «МОАД в ЦА», Айзат Русланова.