Представители НКО просят президента сохранить право на свободу объединений

Представители НКО-сектора обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить право граждан Кыргызстана на свободу объединения и не подписывать закон, предписывающий финансовую отчетность для неправительственных организаций.

Он был принят, напомним, в третьем чтении 17 июня.

В обращении говорится, что Кыргызская Республика присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах, таким образом добровольно приняв на себя обязательства в полной мере соблюдать положения данного международного договора.

«Общепризнанные принципы и нормы международного права, Всеобщая декларация прав человека и указанный международный пакт являются составной частью законодательства КР. Все эти документы гарантируют каждому человеку право на объединение, которое реализуется на практике, в том числе посредством деятельности некоммерческих организаций. Международные обязательства Кыргызской Республики устанавливают стандарты и принципы регулирования деятельности НКО, согласно которым требование о прозрачности должно применяться не ко всем НКО, а только к тем, которые получили специальный статус «благотворительной организации» и пользуются соответствующими налоговыми и иными льготами», — отмечают правозащитники и гражданские активисты.

Они напомнили, что НКО Кыргызстана так же, как коммерческие организации, регулярно сдают в государственные органы три отчета: в Государственную налоговую службу, Социальный фонд и Национальный статистический комитет. Законопроектом предлагается ввести новый, четвертый отчет, который должен включать в себя информацию об источниках формирования и направлениях расходования имущества НКО, а также ежегодную публикацию отчета на сайте Министерства юстиции.

«НКО не возражают против обеспечения прозрачности своей деятельности, соответствующая отчетность уже предоставляется государственным органам. Однако в демократических государствах деятельность некоммерческих организаций должна регулироваться по тем же правилам, которые предусмотрены для коммерческих организаций. По неизвестным причинам к другим видам некоммерческих организаций, к примеру, политическим партиям или религиозным организациям, подобные требования не предъявляются», — уточняют обратившиеся.

Власти не устанавливают таких правил о прозрачности деятельности для государственных органов и учреждений, которые напрямую финансируются из государственного бюджета и обязаны отчитываться перед народом о расходовании средств налогоплательщиков. Из обращения НКО-сектора президенту

По мнению подписавшихся, законопроект содержит явные признаки дискриминации в отношении одной категории некоммерческих организаций.

Возможно, подобные инициативы связаны с тем, что именно НКО зачастую разоблачают коррупционные проявления со стороны высокопоставленных должностных лиц и требуют соблюдения законности.

Они просят главу государства вернуть документ в Жогорку Кенеш: