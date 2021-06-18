Чиновники и депутаты распространяют недостоверные сведения. Кто ответит?

«Чиновники и депутаты распространяют недостоверную информацию: будут ли они нести ответственность, если закон о манипулировании информацией примут?» — задалась вопросом глава Института Медиа Полиси Бегаим Усенова сегодня в ходе круглого стола на тему рисков и нарушений при рассмотрении депутатами возражений президента к закону «О манипулировании информацией».

По ее словам, этот документ ограничивает право на свободу слова. Он не нужен и работать не будет. Более того, он нарушает международные обязательства КР по защите гражданских и политических прав, и его принятие негативно скажется на имидже страны в целом.

Бегаим Усенова напомнила, что для реализации инициативы депутатов Гульшат Асылбаевой и Айнур Осмоновой нет денег, о чем заявил Минкульт. Глава представительства Интерньюс Элина Каракулова добавила, что сами политики создают троллинг-фермы, и доказательство тому — выборная кампания в парламент в октябре 2020 года.

Ранее в парламенте создали согласительную группу для выработки согласованного варианта законопроекта «О манипулировании информацией». В нее вошли представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ, а также депутаты. Однако в профильном комитете отказались предоставить имена тех, кто вошел в группу.