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Власть

Вице-спикер рассказала о занятости женщин в Кыргызстане

В Ташкенте проходит Международный бизнес-форум «Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане». Об этом сообщила пресс-служба посольства Кыргызстана в Узбекистане.

В ходе мероприятия вице-спикер парламента Аида Касымалиева отметила, что в КР на начало 2021 года численность женщин составила 3,3 миллиона человек, или 50,4 процента общей численности населения. Занятость женщин по видам экономической деятельности составляет 38,4 процента.

«Большинство работают в секторах социального предпринимательства, отраслях легкой промышленности, бьюти-индустрии, торговли, туризма, услуг, общественного питания и других сферах, предоставляющих услуги обществу. Работая в качестве наемных работников, женщины, как правило, больше всего представлены в низовом и среднем звеньях компаний и организаций. Но вместе с тем появились женщины, которые осваивают новые, так называемые нетрадиционные сферы, например IT-технологии», — сказала Аида Касымалиева.

Она добавила, что к сожалению, сегодня очень много барьеров, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели.

«В Кыргызстане 64 процента женщин живут в селах. Без образования им трудно найти работу, в большинстве случаев приходится сидеть дома или уезжать вместе с семьей на заработки в другие страны, хотя в самих селах есть множество возможностей для бизнеса. Стать самостоятельными им не позволяют стереотипы о том, что женщины должны только заботиться о детях и доме. Кроме того, бизнес-сообщество не всегда слышит голос женщины. В бизнес-ассоциациях на руководящих должностях мало женщин, поэтому специфические потребности женщин в бизнесе не учитываются», — сказала Аида Касымалиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198068/
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