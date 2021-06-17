В парламенте снова поднимают вопрос о принятии закона против фейков

В парламенте снова поднимают вопрос о принятии законопроекта Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией. С предложнием выступили сегодня несколько депутатов.

По их словам, фейковые аккаунты стали оружием политических оппонентов.

«Да, у нас есть свобода слова, но есть и ответственность. Пусть, кто хочет критиковать, пишет через свой аккаунт. Фейки пора законодательно запретить», — заявил Самат Исманов.

Депутат Айбек Осмонов отметил, что до выборов (парламентских. — Прим. 24.kg) надо принять законопроект Гульшат Асылбаевой. «Я недавно в комитете спросил у одного кандидата, разговаривает ли он на кыргызском. Этот мой вопрос был преподнесен совсем по-другому. Поэтому надо принять закон против фейков. Сейчас, несмотря на то, что президент делает многое, его тоже очерняют», — подчеркнул он.

Ранее депутат Дастан Бекешев призывал коллегу Гульшат Асылбаеву отказаться от Закона «О манипулировании информацией». Он напомнил, что данный законопроект вызвал возмущение в обществе. «Это жээнбековский и матраимовский законопроект. Мы знаем, для чего он был предложен. Может, авторам стоит отказаться от него?» — сказал он.