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Власть

Гибель мальчика в детдоме. Депутаты требуют привлечь к ответственности

Необходимо рассмотреть ответственность руководителей Министерства образования и науки по гибели мальчика в Военно-Антоновском детском доме. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айсулуу Мамашова.

Она предложила уволить директора детдома.

«Министерство образования не следит за детьми в детдомах. Если ребенок находится в детдоме, он что, не человек? Почему они в свое время не сообщили о гибели мальчика? Почему они на 15-минутную дорогу тратят целый час? Они что, ждали пока ребенок умрет? Надо уволить директора, так как сейчас 80 детей находятся под ударом, под давлением директора. Надо привлечь к ответственности руководителей Министерства образования и науки», — заявила она.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. Факт его гибели пытались скрыть. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197953/
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