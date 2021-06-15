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Власть

В Кыргызстане готовятся принять свой закон о криптовалютах

На следующей неделе законопроект о криптовалютах будет внесен на рассмотрение кабинета министров. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, Нацбанк подготовил закон о криптовалюте. Мы изначально планировали только заняться регулированием вопроса продажи и покупки, чтобы обезопасить население от мошенников. Закон был разработан и вынесен на общественное обсуждение.

«Но тут поступило много предложений. На сегодня от первоначального закона о криптовалюте ничего не осталось. Туда добавилось много предложений от бизнеса, населения. Речь идет уже не просто о покупке-продаже, а как о платежном средстве, активе. Токены в нем прописаны. После того как кабинет министров рассмотрит этот законопроект, он будет представлен Жогорку Кенешу», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

«Что касается цифрового сома, то Национальный банк изучает опыт соседних стран. Мы ведем работу, чтобы не отстать от наших коллег», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197778/
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