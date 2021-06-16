Повторные выборы. Еще одна жалоба по факту подкупа на «Ата Журт Кыргызстан»

В ТИК Оша поступила жалоба на партию «Ата Журт Кыргызстан». Она передана в координационную группу оперативного реагирования ЦИК.

В ней указано, что заместитель начальника «Ошгорводоканала» Т.Бийкишиев раздает домкомам МТУ «Манас Ата» по 5 тысяч сомов. Как указывает заявительница, деньги получили председатель квартального комитета по имени Октом и представитель домового комитета по имени Жыргал. Обратившаяся уточнила, что указанные женщины должны были агитировать за партию «Ата Журт Кыргызстан».

Материалы направлены в следственную службу МВД. Началось досудебное производство по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИКи 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.