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Власть

Депутаты предлагают изменить порядок применения амнистии для осужденных

Группа депутатов парламента предлагает изменить порядок амнистии осужденных. Наталья Никитенко, Дастан Бекешев, Каныбек Иманалиев и другие разработали соответствующий законопроект.

Как отмечают инициаторы, документ разработан в целях совершенствования законодательных актов, принятых в рамках судебно-правовой реформы, и расширения прав осужденных на амнистию.

Основной причиной для разработки поправок послужило неоднозначное практическое применение Закона «Об основах амнистии и порядке ее применения».

«На его основе 8 мая 2020 года президентом подписан Закон «Об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 10-летия Народной апрельской революции 2010-го». Предусматривалось освобождение от уголовного наказания в виде лишения свободы мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет; лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп; лиц, являющихся единственными кормильцами в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп; лиц, впервые совершивших менее тяжкие преступления (женщин, являющихся одинокими матерями, многодетных женщин). Но при применении закона в условиях пандемии коронавирусной инфекции из около 10 тысяч заключенных всего было освобождено 69 человек, а для 893 человек сокращены неотбытые сроки наказания», — отмечают депутаты.

По их словам, эти цифры довольно низкие. К примеру, по сообщениям СМИ, в Иране в 2020 году освободили около 70 тысяч человек.

Причиной, препятствующей применению акта амнистии для широкой части заключенных, является довольно громоздкий перечень ограничений, по которым заключенные теряют право на амнистию.

В учреждениях ГСИН содержатся более 900 осужденных, не подпадающих под действие акта амнистии. Это осужденные за преступление, предусмотренное статьей 267 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств). При этом среди этой категории осужденных большое число женщин и молодых людей, совершивших преступления впервые, или люди, которых использовали в темную, без их ведома (при недостаточном жизненном опыте).

Нардепы предлагают исключить из перечня преступлений, не подпадающих под действие акта амнистии, статьи 241 (содействие террористической деятельности), 267 (незаконное изготовление наркотических средств), 248 (создание организованной группы или участие в ней), 313 (вооруженный мятеж).

Для более ускоренной и эффективной подготовки материалов по амнистии со стороны соответствующих служб органов уголовно-исполнительной системы предлагается изложить виды преступлений в форме статей Уголовного кодекса, по которым нельзя применять амнистию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197638/
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