Третья волна COVID-19: вакцины нет, чиновники продолжают проводить совещания

Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Он подчеркнул, что складывающаяся ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 требует усиленной работы соответствующих государственных и местных органов власти.

«Складывающаяся обстановка вызывает серьезные опасения. Мы не должны допустить кризисных моментов, как было в прошлом году. Следует усилить работу по сдерживанию и стабилизации эпидемиологической ситуации в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Министерство здравоохранения и социального развития должно под особым контролем держать вопрос оказания необходимой медико-санитарной помощи населению, наличию достаточного количества основных и резервных коек в стационарных учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также наличия лекарств», — сказал глава кабмина.

Он особо отметил, что необходимо ускорить работу по доставке вакцин от коронавирусной инфекции и наращивать темпы вакцинации. «В ближайшее время в страну прибудут 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, а также 80 тысяч доз вакцины «Спутник V». Профильным государственным органам необходимо на постоянном контроле держать вопрос обеспечения своевременных поставок вакцин в республику. Для нас особо приоритетно наращивать темпы вакцинации населения», — заметил Улукбек Марипов.

Отметим, что о поставке очередной партии вакцины от коронавируса чиновники говорят с апреля. Сроки ее доставки постоянно переносятся.

Вторая партия китайской вакцины Sinopharm поступит в Кыргызстан до 20 июня, теперь говорит министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев. Ранее возникли проблемы с доставкой из-за отсутствия рейсов. Позже чиновники заявили, что вопрос решен.