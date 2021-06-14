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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Депутаты БГК проведут внеочередную сессию. Но тарифы обсуждать не будут

Сегодня депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся на внеочередную сессию. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

По ее данным, на повестке только один вопрос — о предоставлении списков кандидатур для доукомплектования резервов столичных избирательных комиссий, выдвинутых от собраний избирателей, общественных и неправительственных организаций.

В пресс-службе отметили, что обсуждение других вопросов не запланировано.

Напомним, накануне завершился прием документов от партий, желающих участвовать в повторных выборах депутатов местных кенешей Бишкека, Оша и Токмака, назначенных на 11 июля.

В столице за мандаты будут бороться 17 политорганизаций: «Туран», «Эмгек», Партия зеленых, Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл» («Наш народ»), «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Улуу-Журт», «Реформа», «Столица», «Ишеним» и «Сила в единстве».
Ссылка: https://24.kg/vlast/197493/
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