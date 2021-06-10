Дело «Кумтора». Все нынешние аресты политизированы, заявляет Рыскелди Момбеков

За проект «Кумтор» вся ответственность возлагается на бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Рыскелди Момбеков.

По его словам, все задержания и аресты в рамках уголовного дела по «Кумтору» политизированы.

«Виноваты только Аскар Акаев — за соглашение 2003 года и Курманбек Бакиев за 2009 год. Остальные — жертвы политического преследования. Вот сейчас задержали действующих и бывших депутатов за то, что они в 2013 году проголосовали против национализации рудника. А почему тогда сейчас сами выступаете против национализации? Я ведь предлагал», — сказал Рыскелди Момбеков.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и экс-первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.