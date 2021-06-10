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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Адвокат назвал арест Торобая Зулпукарова антиконституционным

Фото 24.kg. Адвокаты Асылбек Кочкоров и Жыргалбек Бабаев

Задержание депутата парламента Торобая Зулпукарова проводилось с нарушением Конституции. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Жыргалбек Бабаев.

Он сказал, что, по версии следствия, Торобай Зулпукаров обвиняется в коррупции. Суть обвинения заключается в том, что в 2012 году нардеп наряду с коллегами при рассмотрении вопроса по «Кумтору» склонил депутатов к предоставлению более выгодных условий для канадской компании Centerra Gold.

«Это обвинение не имеет основания. По действующей Конституции член парламента не может нести уголовную ответственность за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в ЖК. Без получения согласия большинства нардепов Торобая Зулпукарова не должны были задерживать. В части того, что он кого-то просил или склонял принять то или иное решение, это происходило в рамках закона», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и экс-первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197131/
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